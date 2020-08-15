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Emre Belözoğlu kariyerini sonlandırdı! İşte veda mektubu

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul Aktardı. İşte tüm gelişmeler...
15.08.2020
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