Fenerbahçe'den Henry Onyekuru harekatı

Gerçekleştirdiği Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi transferleriyle ezeli rakibi Galatasaray'a peş peşe goller atan Fenerbahçe, bir gol atmaya daha çok yaklaştı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve kanat transferini de gündemine alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte detaylar...

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