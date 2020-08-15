Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı!

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Loic Remy için temasa geçti. Fransız santrforun menajeri İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından en az 2 forvet takviye yapmayı planlıyor. Remy de bu isimlerden biri" ifadelerini kullandı.

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