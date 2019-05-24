24 Mayıs 2019, Cuma
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Moses için Inter devreye girdi
İtalyan basını, Inter'in Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses için devreye girdiğini iddia etti.
24.05.2019
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