Eksikliklere dikkat çekti! Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi

Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, bu dönemde sadece Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı transfer etti. Sarı-lacivertliler gelecek sezon hazırlıklarını sürdürürken 5 maç yaptı ve bunlardan 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Kanarya'nın eksikliklerine değinen A Spor yorumcusu Hayri Beşer, "Fenerbahçe'nin mutlaka takviyeye ihtiyacı var. Bunlardan birisi forvet öbürü stoper olmalı" dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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