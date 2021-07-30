30 Temmuz 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de Mesut Özil orman yangınlarına sessiz kalmadı!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarına sessiz kalmadı ve farkındalık paylaşımı yaptı. İşte o video... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30.07.2021
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Türkiye'nin son günlerde birçok farklı bölgesinde çıkan orman yangınları konusunda farkındalık paylaşımı yaptı. M10, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir. İyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının."
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