Fenerbahçe'de Mesut Özil orman yangınlarına sessiz kalmadı!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarına sessiz kalmadı ve farkındalık paylaşımı yaptı. İşte o video... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Türkiye'nin son günlerde birçok farklı bölgesinde çıkan orman yangınları konusunda farkındalık paylaşımı yaptı. M10, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir. İyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının."