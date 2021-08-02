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Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'nin orta sahasındaki kalabalık baş ağrıtır"

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin bir forvete ihtiyacı olduğunu söyleyen Aktan, orta sahada ise yoğun bir kalabalık olduğunu ifade etti. Öte yandan deneyimli yorumcu, "Kanarya'nın orta sahasındaki bu kalabalık biraz baş ağrıtır çünkü oynamadığı zaman küsen ve verimi düşen futbolcular var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
02.08.2021
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