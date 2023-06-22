Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. (FB spor haberi)
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