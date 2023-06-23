TRANSFER HABERİ: Canlı yayında açıkladı! Abdullah Avcı ve Fenerbahçe...
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında flaş açıklamalarda bulundu. Karaman, "Bana farklı bilgiler geldi. Süreçte önde giden isim İsmail Kartal değil Abdullah Avcı. Ali Koç'un geçtiğimiz sezonlarda en çok istediği isimlerden birisi Abdullah Avcı'ydı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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