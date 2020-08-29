Transferin gözdesi Mert Yılmaz Kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim eklendi. İki kulüp, Bayern Münih'ten gurbetçi futbolcu Mert Yılmaz'ı gündemine aldı. Peki, Mert Yılmaz kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe Mert Yılmaz ile ilgileniyor. Peki, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer etmek istediği Mert Yılmaz kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Bu soruların yanıtı haberimizde…
MERT YILMAZ KİMDİR?
8 Mart 1999 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır. RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. 4 kez Türkiye U21 takımı formasını da giyen Mert Yılmaz'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyor.
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