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Fenerbahçe'de sıra Serdar Aziz'in

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal milli aradan sonra savunma kurgusunda değişikliğe gidecek.. Ttecrübeli çalıştırıcının Zanka'nın yanında Serdar Aziz'e forma vermesi bekleniyor...
08.10.2019

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in forma hasreti son buluyor... Sezon başı yaşanan stoper sıkıntısı sebebiyle orta saha oyuncusu Jailson'u savunmada oynatan Teknik Direktör Ersun Yanal, Brezilyalı futbolcunun performansından memnun kalmıştı.

Özellikle savunmada; orta saha özelliklerini kullanması, topu oyuna sokmadaki başarısı ve topla çıkışları takımın daha kolay hücum etmesini sağlıyordu.

Ancak Jailson'un Antalyaspor maçındaki hatası sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın değişikliğe gitmeyi düşündüğü öğrenildi...

Daha önce Adil Rami'yi Ankaragücü maçında deneyen Yanal, Fransız yıldızdan memnun kalmadığı için ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı. Yanal'ın Denizlispor deplasmanında Serdar Aziz'e forma vermesi bekleniyor...

Sezon başında sakatlanan tecrübeli stoperin elinde çatlak oluşmuş ve formayı kaptırmıştı...

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