23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Dikkat çeken Fenerbahçe sözleri! "Sabrın kredisi bir hayli azalacaktır"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Maç öncesi A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz sarı-lacivertlileri değerlendirdi. Korkmaz, "Bir önceki maç sonrası 2-3 hafta süre isteyen Ali Koç'a tanık ettik. Yapılan eleştirilerin ağırlığından şikayetçiydi. Pereira da zor bir sistemi oturtmaya çalışıyorken, Fenerbahçe olası bir kötü sonuç halinde bu sabrın kredisi bir hayli azalacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
22.08.2021
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