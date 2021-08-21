21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth açıklaması
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Norveçli oyuncu Sörloth ile anlaşacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir" denildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
21.08.2021
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