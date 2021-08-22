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Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil eleştirisi! "Yeterli değil"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu maça ilk 11'de başlamayan Mesut Özil'i de eleştirdi. Yıldız futbolcu için Erman Toroğlu, "Mesut Özil eğer bu maçta ilk 11'de yer almıyorsa, teknik direktöre yazmam Mesut'a yazarım. Demek ki Mesut, yeterli değil" dedi. Öte yandan Pereira'nın kararını da eleştiren Toroğlu, "Mesut; karpuz mu, dinlenerek iyi olacak! Futbolcu oynayarak hazır olur. Hadi Attila'yı oynatma o zaman" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
22.08.2021
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