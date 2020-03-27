Corona virüsüne yakalandığı iddia edilen Max Kruse antrenmanlarını sürdürüyor
Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıktığı iddia edilen Max Kruse çalışmalarına evinde devam ediyor.
Kendisini karantinaya alan yıldız futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çalışmalarına devam ettiğini taraftarlarla paylaştı.
Yıldız futbolcu paylaşımına "Bahane yok" notunu düştü.
SAKATLIĞI SALGINI ÖNLEDİ
Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıktığı iddia edilen Max Kruse'nin, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışması, virüsün diğer oyunculara ve teknik ekibe yayılmasını önledi.
Denizlispor maçında sakatlanan Kruse, yeşil-siyahlılarla oynanan karşılaşmadan sonra yapılan idmanlarda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmıştı.
Bu da virüsun diğer oyunculara sıçramasını engelleyerek, Fenerbahçe'yi büyük bir tehlikeden korumuş oldu.
Bu sayede kadrodaki virüslü oyuncu sayısı daha fazla çıkmadı.
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