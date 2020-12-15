Ender Bilgin: İyi bir stoper Fenerbahçe'ye seviye atlatabilir

Süper Lig'de son 3 iç saha maçından mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Stoper transferlerinde başarısız olan Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 270 Milyon TL harcasa da istenilen kaliteyi yakalayamadı. A Spor yorumcusu Ender Bilgin Spor Medyası programında, "Sahaya akıl koyacak üst seviye bir stoper ile Fenerbahçe'nin oyunu çok değişir" ifadelerine yer verdi.

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