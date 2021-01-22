Canlı yayında Sivasspor Fenerbahçe maçını yorumladı! "Çok sıkıcıydı"

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı. Uzundurukan Fenerbahçe'nin kötü bir oyunla 1 puan aldığını belirtirken, çok sıkıcı bir maç olduğunu dile getirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberleri)

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