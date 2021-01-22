Canlı yayında flaş sözler! "Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan var mı?"

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren Kemal Belgin, "Bu futbolcuların parasını Erol Bulut vermedi herhalde. Peki, benim merak ettiğim bu yönetim kurulunda futboldan anlayan biri var mı?" sözleriyle sert bir eleştiride bulundu.

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