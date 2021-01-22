Fenerbahçe'ye transferde Osayi-Samuel müjdesi!

Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek Osayi-Samuel için sezon sonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaştığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli takım, 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Queens Park Rangers (QPR) ile müzakerelerini sürdürdü ve oyuncunun devre arasında takıma katılması için anlaşma sağladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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