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Canlı yayında olay sözler! "Mesut Özil transferi tutmazsa..."

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Zeybek, "Mesut Özil transferine karşı değilim, artıları ağır basıyor zaten. Bu işin riskleri de var. Mesut Özil eğer tutmazsa takım içinde dağılmalara neden olabilir." dedi.
09.01.2021
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