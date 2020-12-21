21 Aralık 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Canlı yayında flaş Fenerbahçe sözleri! "Bu sorunu giderecek olan şu anda sadece..."
Süper Lig'in 13. haftasına damga vuran Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının etkileri sürüyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunlara ve çözüm yoluna değinerek, "Sorun çok büyük gözüküyor Fenerbahçe'de. Bu sorunu giderecek olan şu anda sadece Erol Bulut." ifadelerini kullandı.
21.12.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Flaş Fenerbahçe sözleri! "Sorun çok büyük"
- "Birkaç fırın ekmek yemesi lazım"
- Fenerbahçe'de Neler Yaşanıyor? Ahmet Selim Kul Açıkladı! / A Spor / Takım Oyunu / 20.12.2020
- "Transfer konusunda netleşen bir şey yok"
- Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki Sosa Gerçeğini Açıkladı! Flaş Sözler! / Takım Oyunu / 19.12.2020
- Mehmet Emin Uluç: ''Mert Hakan İnanılmaz Sinirli, Ayakları Oynamayınca Çeneye Vuruyor!'' / A Spor
- Flaş Fenerbahçe sözleri! "Sorun çok büyük"
- Sergen Yalçın: Bambaşka bir ikinci yarı oynadık
- Erman Toroğlu: Beşiktaş vitaminsiz baskı yapıyor
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları