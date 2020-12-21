Canlı yayında flaş Fenerbahçe sözleri! "Bu sorunu giderecek olan şu anda sadece..."

Süper Lig'in 13. haftasına damga vuran Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının etkileri sürüyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunlara ve çözüm yoluna değinerek, "Sorun çok büyük gözüküyor Fenerbahçe'de. Bu sorunu giderecek olan şu anda sadece Erol Bulut." ifadelerini kullandı.

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