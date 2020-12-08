Canlı yayında açıkladı! "Onyekuru için menajerler Fenerbahçe'yi devreye sokuyor"

Son dakika Fenerbahçe haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında transferin gündem ismi olan Henry Onyekuru ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Onyekuru için menajerler Fenerbahçe'yi devreye sokuyor." ifadelerini kullandı.

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