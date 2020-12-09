Zeki Uzundurukan: Mesut Özil Fenerbahçe'ye bir gün gelecek!

Son günlerde ismi tekrar Fenerbahçe ile anılaya başlayan yıldız oyuncu Mesut Özil için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

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