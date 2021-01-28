Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe 1-2 gün içerisinde bir transfer daha yapabilir"

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'de Dirar'ın ayrılığını değerlendirdi. Uzundurukan, deneyimli oyuncunun sarı lacivertlilerden ayrılmasıyla 2.2 milyon Euro'luk maaşından açılan limit sayesinde 1-2 gün içerisinde bir transfer daha yapabileceğini dile getirdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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