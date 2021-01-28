Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni transferini yorumladı! "Mesut Özil mükemmel bir karakter"

A Spor yorumcularından Serkan Korkmaz, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için hazırlanan imza törenini değerlendirdi. Korkmaz, "Mesut'un Burak açıklaması kadar Pelkas açıklaması da önemli. Komplekssiz mükemmel bir karakter" ifadelerinde bulundu.

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