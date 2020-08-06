06 Ağustos 2020, Perşembe
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Brahim Darri'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri ile de anlaştı. 25 yaşındaki oyuncu tatil dönüşü Fenerbahçe'ye imza atacak.
06.08.2020
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