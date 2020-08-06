Fenerbahçe'den Caulker hamlesi

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Steven Caulker'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 28 yaşındaki stoperle temas halinde olduğu öğrenildi.

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