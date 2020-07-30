30 Temmuz 2020, Perşembe

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Brahim Darri adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri'nin transferinde mutlu sona yakın.
30.07.2020
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