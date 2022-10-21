Beto'dan A Spor'a özel açıklama! "Jorge Jesus..."
Bir dönem Göztepe forması giyen Beto A Spor'a konuştu. Portekizli kaleci, "Jesus çok tutkulu, Türkiye'de başarılı olacaktır. Galatasaray'da oynayacan Oliveira ise müthiş bir savaşçı. Takımı için savaşan ve müthiş şutları olan bir futbolcu" dedi.
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