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Beto'dan A Spor'a özel açıklama! "Jorge Jesus..."

Bir dönem Göztepe forması giyen Beto A Spor'a konuştu. Portekizli kaleci, "Jesus çok tutkulu, Türkiye'de başarılı olacaktır. Galatasaray'da oynayacan Oliveira ise müthiş bir savaşçı. Takımı için savaşan ve müthiş şutları olan bir futbolcu" dedi.

21 Ekim 2022 | 13:46
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