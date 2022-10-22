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Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi flaş yorum! "Üç boyutlu bir takım..."

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Başakşehir üç boyutlu bir takım, Fenerbahçe'nin ön alan presine nasıl bir yanıt verecekler merak konusu" dedi.

22 Ekim 2022 | 09:01
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