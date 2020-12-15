Belçika'da Berke Özer fırtınası!
Fenerbahçe tarafından son iki sezondur Belçika'nın Westerlo kulübüne kiralanan kaleci Berke Özer için Belçika basınında son derece olumlu ifadeler kullanıldı. Gazet Van Antwerpen'de özellikle bu sezon ciddi bir ilerleme kaydettiği belirtilen Berke Özer için Westerlo'nun kaleci antrenörü Paul Peeters'in görüşlerine yer verildi.
Toplamda bu sezon 13 gol yerken 6 maçta kalesini gole kapatan Berke Özer'in başarılı performansına ilişkin konuşan Peeters, "Geçen sezonki Berke ile bugünkünün arasında büyük bir fark var. Daha önce alt yaş gruplarında forma giymiş ve en üst düzeyde tecrübe sahibi olmayan Berke, artık gerçek bir kaleciye dönüştü" dedi.
Fenerbahçe yöneticileri de Berke Özer'in performansını yakından takip ediyor.
Genç kalecinin ilerleyen yıllarda Fenerbahçe kalesini devralması bekleniyor.
- Canlı yayında flaş Fenerbahçe yorumu! "İyi bir stoper..."
- Belçika'da Berke Özer fırtınası!
- Canlı yayında flaş Fenerbahçe yorumu! "İyi bir stoper..."
- GOL | Çaykur Rizespor 3-0 Eskişehirspor
- GOL | Kasımpaşa 2-0 Muğlaspor
- Erman Toroğlu: ''Fenerbahçe Dua Etsin Seyircisiz Oynuyorlar!'' / A Spor / Takım Oyunu / 13.12.2020
- GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Eskişehirspor
- Yalçın Ayhan: "Galatasaray'da Herkes Gelişim İçerisinde" / Son Sayfa / 14.12.2020
- GOL | Kasımpaşa 2-0 Muğlaspor
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları