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Belçika'da Berke Özer fırtınası!

Fenerbahçe'den Belçika ekibi Westerlo'ya kiralık olarak gönderilen Berke Özer performansıyla dikkat çekiyor. Westerlo'nun kaleci antrenörü Paul Peeters'ten de bu sezon 13 maçın 6'sında kalesini gole kapatan Berke ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
15.12.2020
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Fenerbahçe tarafından son iki sezondur Belçika'nın Westerlo kulübüne kiralanan kaleci Berke Özer için Belçika basınında son derece olumlu ifadeler kullanıldı. Gazet Van Antwerpen'de özellikle bu sezon ciddi bir ilerleme kaydettiği belirtilen Berke Özer için Westerlo'nun kaleci antrenörü Paul Peeters'in görüşlerine yer verildi.

Toplamda bu sezon 13 gol yerken 6 maçta kalesini gole kapatan Berke Özer'in başarılı performansına ilişkin konuşan Peeters, "Geçen sezonki Berke ile bugünkünün arasında büyük bir fark var. Daha önce alt yaş gruplarında forma giymiş ve en üst düzeyde tecrübe sahibi olmayan Berke, artık gerçek bir kaleciye dönüştü" dedi.

Fenerbahçe yöneticileri de Berke Özer'in performansını yakından takip ediyor.

Genç kalecinin ilerleyen yıllarda Fenerbahçe kalesini devralması bekleniyor.

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