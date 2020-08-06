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Bahar Özgüvenç: Fenerbahçe Pastore'yi kadrosuna katmak istiyor

A Spor yorumcusu Bahar Özgüvenç, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin Roma forması giyen orta saha oyuncusu Javier Pastore'yi kadrosuna katmak istediğini söyledi.
06.08.2020
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