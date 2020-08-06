Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da

Serie A ekiplerinden Lazio Fenerbahçe'nin bu sezon ki en skorer ismi Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi. İtalyan yöneticiler Kosovalı golcü için Fenerbahçe ile temasa geçti. Sarı lacivertli takımdan son gelişmeleri Ahmet Selim Kul aktardı.

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