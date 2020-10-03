Atılay Canel: Hakem inisiyatifi Fenerbahçe lehineydi
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, Fenerbahçe deplasmanından puanla dönmeyi hedeflediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını dile getirdi.
Oyunun genelinde istediklerini yaptıklarını belirten Canel, şunları kaydetti:
"İstediğimiz şekilde oyun oynadık. Biz bugün mağlup olduk diye hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Her maç üstüne koyacağız. Bizim bir hedefimiz var. Devre arasında katılacak oyuncularla daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Oyunun gri pozisyonlarında kararlar ne hikmetse Fenerbahçe lehine verildi. İki penaltı pozisyonu var, iki kere VAR'a gidildi. Oyuncu değişiklikleri var ama ne hikmetse 5 dakika uzatma yapıldı. Yolumuz uzun ve bu yolda hedefimize varacağız."
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