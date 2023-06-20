Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transferde kritik tarih...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve ailesiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Transfer teklifleri alan 18 yaşındaki yeteneğin kaderi, 48 saat içinde belli olacak. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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