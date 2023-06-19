FENERBAHÇE HABERİ: Flaş İsmail Kartal sözleri! "Ali Koç'un yakın çevresine söylediği şey..."
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair açıklamalarda bulundu. Domaç, "Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük için bir düşüncesi yok. İki ciddi seçenek var; birisi Volkan Demirel-Selçuk Şahin senaryosu. Diğeri de İsmail Kartal. Başkan Ali Koç yakın çevresine, 'Biz geçen sezon İsmail Kartal'a haksızlık yaptık, bir kere daha takımın başında olmayı hak ediyordu demiş' ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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