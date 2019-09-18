Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarıyla ilgili sorulan bir soruya "Avrupa kulüpleri neler konuşuyor, biz neler konuşuyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19.05'te atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşacaksak bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir, hem futbol hem antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor?" cevabını verdi.