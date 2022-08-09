Ali Koç Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı sonrası bir taraftarla tartıştı | İZLE
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe 2022-23 sezonunda ligde ilk maçını oynadığı Ümraniyespor ile evinde 3-3 berabere kalırken sarı lacivertlilerin kulüp başkanı Ali Koç, bir taraftarla sözlü atışmaya girdi.
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