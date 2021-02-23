Ahmet Selim Kul Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu! "Erol Bulut'un kaderi bu hafta belli olacak"

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kul, "Fenerbahçe,Trabzonspor maçına Erol Bulut ile çıkacaktır. Kötü bir sonuç alınırsa ise Erol Bulut ile yollar ayrılacak. Görüşmeler sürüyor." dedi. (FB spor haberleri)

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Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı mağlubiyet camiada moralleri bozdu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı. Kanarya'da Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı.