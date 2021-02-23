Taner Karaman'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş yorum! "Fenerbahçe kaybederse Erol Bulut ile yollar ayrılır"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş bir yorumda bulundu. Karaman, "Fenerbahçe eğer Trabzonspor'a mağlup olursa Erol Bulut ile yollar ayrılacaktır" dedi. (FB spor haberleri)

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