AEK LARNACA - FENERABAHÇE CANLI İZLE | AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
AEK Larnaca - Fenerbahçe CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'ya konuk olıyor. Zorlu mücadele 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te AEK Arena Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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