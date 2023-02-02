Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Adana Demirspor Fenerbahçe maçı İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp Galatasaray'la farkın açılmasını önlemek istiyor. Ev sahibi ekip ise 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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