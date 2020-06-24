2 genç oyuncu Fenerbahçe'nin radarında
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor... Yeni sezon yapılanması kapsamında kadroyu büyük ölçüde değiştirecek sarı lacivertliler Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile anlaştı. Orta sahada Mert Hakan ile rekabet edecek bir oyuncunun daha kadroya katılması planlanıyor...
Bu konuda acele karar vermek istemeyen yönetim, 2 genç ve gelecek vadeden futbolcuyu takip ediyor. Huddersfield Town forması giyen karayip ülkesi Curaçao vatandaşı Juninho Bacuna ve Strum Graz forması giyen gürcü otar Kiteishvili Fenerbahçe'nin listesine girdi.
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve bu sezon Championship'te 35 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistlk performans sergileyen 22 yaşındaki Bacuna'nın maçlarını Fenerbahçe scout ekibi yakından izliyor.
24 yaşındaki otar için ise eski Trabzonsporlu futbolcu Arçil'den görüş alan sarı lacivertliler uzun vadeli düşünüyor. Kitieshvili bu sezon Sturm Graz'da 27 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.
- 90'A - 23/06/2020
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