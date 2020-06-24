24 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi
Fenerbahçe, 2013 yılında bu yana Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştıran Sırp başantrenör Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının 1 yıl boyunca takım çalıştırmayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
24.06.2020
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