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Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi

Fenerbahçe, 2013 yılında bu yana Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştıran Sırp başantrenör Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının 1 yıl boyunca takım çalıştırmayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
24.06.2020
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