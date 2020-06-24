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Emre Bol: Fenerbahçe'nin gündeminde Emre Kılınç yok Mert Hakan Yandaş var

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber'de Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Fenerbahçe'nin gündeminde Emre Kılınç yok, Mert Hakan var." dedi.
24.06.2020
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