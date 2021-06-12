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Son dakika EURO 2020 haberleri: Çarpıcı A Milli Takım yorumu! "İtalya kalecisiz oynasa gol atamazdık"

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, canlı yayında İtalya - Türkiye maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. A Milli Takım'ımızı, 3-0 kaybettiği maçın ardından eleştiren Kınalı, "Senin bir oyunun yoksa ve İtalya'nın karşısına böyle çıkarsan seni bu hale düşürürler. İtalya kalecisiz oynasaydı gol atabilir miydik merak ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
12.06.2021
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