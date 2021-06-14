Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Galler planını değiştirdi! "İlk 11'de 4 değişiklik..."

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız Galler ile karşı karşıya gelecek. Grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan ve iyi bir oyun ortaya koyamayan ay yıldızlılarda, teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'de önemli değişiklikler yapacak. A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, İtalya maçında kendi kalesine gol atan Merih Demiral'ın yerine bu maçta Ozan Kabak'ın forma giyeceğini ifade etti. Öte yandan Kaplan, "Okay Yokuşlu'nun yerine Kaan Ayhan, merkezde de İrfan Can Kahveci ilk 11'de başlayabilir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Emre Kaplan, Cengiz Ünder'in de bu maçta fiziki durumuna bakılarak karar verileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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