Dünya Kupası Yarı Final'inde oynanacak olan Fransa - Fas maçı öncesi flaş yorum!
A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Dünya Kupası Yarı Final'inde oynanacak olan Fransa - Fas maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Özkök, "Fas finale çıkarsa sürpriz olmaz" dedi. İşte o sözler...
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