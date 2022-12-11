A Spor Dünya Kupası için Katar'da! İşte renkli görüntüler
A Spor'un sevilen sunucularından Deniz Satar, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için ülkeye gitti. Deniz Satar, bu anları kameraya alırken ortaya renkli görüntüler çıktı. İşte o anlar...
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