Arjantin soyunma odasında büyük coşku!
2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonrası deviren Arjantin dünya şampiyonu oldu. Tangocular sahada taraftarlar önünde kupayı kaldırdıktan sonra bu büyük başarıyı soyunma odasında doyasıya kutladı. Bu anlar sosyal medyadan da paylaşıldı. İşte Messi ve Arjantinli oyuncuların soyunma odası coşkusu...
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